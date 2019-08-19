Москва, , 18:01 — REGNUM

В настоящее время в России не следует сокращать рабочую неделю с пяти до четырёх дней. Об этом заявил директор Центра конъюнктурных исследований НИУ ВШЭ Георгий Остапкович на состоявшейся 19 августа пресс-конференции.

«Пока рано. Если мы войдём в четвёртую промышленную революцию… Когда войдём в цифровую эпоху, запустим роботизацию, создадим массу технологий трудосберегающих, вполне возможно, к этому вопросу можно вернуться. Но, по моим оценкам, лет через 15. От развитых стран мы отстаём в технологиях не на 10−15 лет, а где-то на четверть века», — отметил Остапкович.

Сейчас же в переходе на четырёхдневную рабочую неделю нет смысла, считает эксперт. Само же предложение он назвал «чисто популистским заявлением».

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