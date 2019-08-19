Москва, , 16:21 — REGNUM

Число безработных в России в июле 2019 года выросло на 0,9%, а в годовом выражении — сократилось на 6,6%. Такие данные приводятся в опубликованном 19 августа новом докладе Росстата «О социально-экономическом положении России».

Джон Лэнгли Ховард. Безработные. 1937

По предварительной оценке ведомства, всего в июле классифицировались как безработные 3,4 млн человек в возрасте от 15 лет и старше, что составляет 4,5% от экономически активного населения страны.

При этом в органах занятости населения в качестве безработных были зарегистрированы около 700 тысяч человек, в том числе 600 тысяч человек получали пособия по безработице.

Численность экономически активного населения в июле, по предварительной оценке, составила 75,6 млн человек, или 51% от общей численности населения страны.