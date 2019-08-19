Сеул, , 14:35 — REGNUM

Экспортно-импортный Банк Кореи (KEXIM) выделит $50 млн на строительство гидроэлектростанции в Непале через фонд содействия экономическому сотрудничеству. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей банка.

Фонд содействия экономическому сотрудничеству — финансовый инструмент, созданный в 2016 году и направленный на поддержку проектов, способствующих промышленному развитию в развивающихся странах и экономическим обменам с Южной Кореей.

Известно, что правительство Непала планирует построить гидроэлектростанцию мощностью 216 МВт на реке Трисули, расположенной к северу от столицы Катманду. Данный проект позволит увеличить общий объем вырабатываемой электроэнергии на 20%.

Специалисты отмечают, что данный проект внесет большой вклад в экономическое развитие Непала, так как позволит устранить острый дефицит электроэнергии, поспособствует созданию рабочих мест, а также улучшению счета текущих операций.

Известно, что экспортно-импортный Банк Кореи предоставит финансирование совместно с другими международными финансовыми учреждениями, такими как Азиатский банк развития, Международная финансовая корпорация, Азиатский банк инфраструктурных инвестиций.