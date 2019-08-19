, 14:15 — REGNUM

Содержание нового кладбища «Ростовское», которое менее месяца назад открылось в Мясниковском районе Ростовской области, обойдётся в 4,5 млн рублей. Средства будут выделены из муниципальной казны. Городская администрация ищет подрядчика на выполнение работ через сайт госзакупок.

Средства будут направлены на вывоз мусора с территории, уборку газонов и контроль за зелёными насаждениями. Также исполнитель госконтракта обязан завозить воду, обслуживать малые архитектурные формы.

ИА REGNUM ранее сообщало, что погост, рассчитанный на 29 тыс. могил, расположен в посёлке Большие Салы. К участку была построена новая трасса. Открыть новое кладбище было необходимо, так как Северное кладбище — одно из крупнейших мест захоронений Европы — исчерпало свой ресурс несколько лет назад.