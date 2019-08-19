Иваново, , 13:39 — REGNUM

Иск о признании банкротом ООО «Ивановская топливная компания» поступил 15 августа в Арбитражный суд Ивановской области, сообщает ИА REGNUM со ссылкой на документы суда.

Иск о признании должника банкротом направила ИФНС России по Иваново. Пока заявление не принято судом к рассмотрению. Повод к иску также не уточняется.

Согласно открытым данным, ООО «Ивановская топливная компания» с уставным капиталом в 11 тыс. рублей, занимается оптовой торговлей твердым, жидким и газообразным топливом.