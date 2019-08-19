Волгоград, , 12:52 — REGNUM

Среднемесячная заработная плата в промышленных организациях Волгоградской области в первой половине 2019 года составила 36,1 тыс. рублей. В обрабатывающих производствах уровень средней зарплаты находится на уровне 36,3 тыс. руб. Данные по итогам января-мая 2019 года привели 18 августа в пресс-службе правительства региона.

Наибольший темп роста уровня среднемесячной зарплаты зафиксирован на предприятиях химического комплекса. По данным региональных властей, с 2014 по июль 2019 года было введено в строй 53 новых индустриальных объекта. В промышленность области инвестировано порядка 163 миллиардов рублей, общий объём господдержки превысил 16 млрд рублей. На предприятиях было создано 5,6 тыс. новых рабочих мест.

До 2030 в Волгоградской области планируется реализовать ещё 51 инвестпроект на общую сумму 505 миллиардов рублей.