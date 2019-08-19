Белгород, , 12:04 — REGNUM

Цены на автомобильный бензин в Белгородской области с начала августа остаются без изменений. По данным статистики, заправить машину можно за 43,85 руб. за литр. Заправки без операторов — автоматы самообслуживания с оплатой банковской картой сразу в терминале — предлагают бензин на один рубль дешевле. Некоторые компании предлагают ночные тарифы — дополнительные скидки действуют с 22:00 до 07:00, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Средние цены на бензин в рамках еженедельного мониторинга Белгородстата за неделю не изменились. Бензин марки АИ-92 стоит 42 руб. 06 коп., АИ-95 — 45,35 руб., стоимость АИ-98 увеличилась на 0,2% и составила 51,04 руб. Дизельное топливо в среднем продают за 45 руб. 23 коп. В Курской области бензин стоит примерно 44,20 руб., в Воронежской в среднем — 45,68 руб.

По данным Федеральной службы государственной статистики с 5 по 11 августа 2019 года было произведено 850,9 тысяч тонн автомобильного бензина.