Москва, , 08:55 — REGNUM

Сталкивались с задержками зарплаты в последние полгода 13% работающих жителей России. 86% выплачивали зарплату вовремя. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Читайте также: Около 75% жителей РФ недовольны размером своей зарплаты

При этом не повышали заработную плату (включая индексацию) 72% опрошенных. 26% работников получали прибавку за последние полгода.

36% респондентов опасаются, что в ближайшее время их зарплата может снизиться. У 60% нет таких опасений.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 4 августа 2019 года в 53 субъекта РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, удовлетворены размером своей заработной платы 25% жителей России. Недовольны — 74% работающих граждан.

Подробнее: Задолженность по зарплате в России в июле выросла на 7,1%