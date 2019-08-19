Москва, , 07:47 — REGNUM

Удовлетворены размером своей заработной платы 25% жителей России. Недовольны — 74% работающих граждан. Таковы данные опроса, проведенного Фондом «Общественное мнение» (ФОМ).

Зарплата

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Причинами недостаточной оплаты своего труда граждане РФ называют: «плохую политику государства», «работодатели мало платят, не хотят повышать зарплату», «труд не оценивается по достоинству».

Большинство опрошенных (63%) считают, что размер зарплаты не соответствует объёму и сложности работы, которую они выполняют. Не хватает денег до зарплаты 20% респондентов, у 40% такое случается редко, у 38% — часто.

Опрос граждан РФ старше 18 лет проведен 4 августа 2019 года в 53 субъекта РФ в 104 населенных пунктах. Опрошены 1500 респондентов. Статпогрешность не превышает 3,6%.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно опросу, денег до получки не хватает 75% россиян. Так, более трети опрошенных (38,4%) зачастую нуждаются в почти 10 тысяч рублей, чтобы «выйти в ноль» в семейном бюджете.

Подробности: На нехватку денег до зарплаты жалуются 75% жителей России — опрос