19 августа 2019 | Время чтения 6 мин

О судьбе тоннеля под Финским заливом, переориентации грузов из Прибалтики в Россию и новых маршрутах Шелкового пути — в еженедельном обзоре ИА REGNUM.

Анна Мейзер, , 06:11 — REGNUM

Север без альтернатив

В порту

В минувший вторник в силу вступил закон, позволяющий строить в районах Крайнего Севера платные автомобильные дороги без альтернативной бесплатной трассы. Речь идет о строительстве платных автодорог за границами городских и сельских населенных пунктов, а также если участок — это отдельное искусственное дорожное сооружение.

Введение такого закона в правительстве объясняют ограниченными возможностями региональных бюджетов при высокой стоимости строительства и эксплуатации дорог на Севере. Предполагается, что новые правила позволят привлечь в северные регионы частных инвесторов, что особенно актуально в условиях развития новых арктических проектов.

При этом важно, что для обычного населения — для владельцев легковых автомобилей и мототранспортных средств — проезд по платным дорогам будет бесплатным.

Сегодня Арктика становится одним из драйверов развития транспортной отрасли, нефте‑ и газодобывающих отраслей, а также образования в сфере подготовки специализированных кадров для арктических регионов. В майских указах президента России Владимира Путина была поставлена цель до 2024 года достичь 80 млн тонн грузооборота по Северному морскому пути, что в том числе должно стать толчком для развития наземных перевозок в Арктической зоне.

Морские пути в Арктике (cc) Insider (routes), CIA (map), Sasha Krotov (translate)

Грузы из Прибалтики вернутся

В четверг, 15 августа, в Ленинградской области были запущены работы по строительству нового портового терминала Lugaport компании «Новотранс».

Началось строительство вертикального берегоукрепления, генеральный подрядчик по объекту, строительное управление «ГТ «Морстрой», развернуло три морских потока и приступило к погружению свай-оболочек. Запланировано, что терминальный комплекс войдет в строй в 2024 году.

В Lugaport будет осуществляться перевалка навалочных и генеральных грузов, а также зерновых. Пропускная способность Lugaport по зерну должна будет составить 5−6 млн тонн. Как раз примерно такие объемы сегодня следуют через Прибалтику (3 млн тонн в Лиепае, 1,5 млн тонн в Риге и др).

Совокупный проектный объем перевалки после строительства всех объектов составит порядка 25 млн тонн грузов в год. Инвестиции в проект превысят 46 млрд рублей.

Создание нового терминального комплекса на Балтике рассчитано на переориентацию российских грузов, которые сейчас идут через порты соседних стран, на отечественные гавани.

Порт Усть-Луга. 2015 (cc) Aviateur

В последние годы объем российского транзита через страны Прибалтики существенно снизился, при этом планируется его дальнейшее сокращение. Это касается как перевалки зерновых, так и минеральных удобрений, угля, а также контейнерных грузов. Пока что полная переориентация грузов невозможна из-за отсутствия необходимых мощностей по перевалке ряда номенклатур, однако с открытием новых терминальных комплексов данная проблема должна решиться.

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Ход из Китая в Европу

На этой неделе входящая в структуру РЖД компания «РЖД Логистика» испытала новый транзитный сервис из китайского города Яньтай в немецкий Дуйсбург. Первый поезд на маршруте прибыл в пункт назначения 14 августа. Он был загружен бытовой техникой, автокомпонентами и комплектующими для производств электроники.

Маршрут идет через территорию Монголии, и данный сервис, как отмечают в «РЖД Логистике», доступен широкому кругу грузоотправителей. Уже в конце третьего — начале четвертого квартала текущего года отправки поездов из Яньтай в Дуйсбург должны стать регулярными.

«Сотрудничество со станцией Яньтай развивается довольно стремительно — буквально месяц назад мы запустили сервис в Москву, а сегодня презентуем транзитный маршрут в Германию», — отметил генеральный директор АО «РЖД Логистика» Вячеслав Валентик.

На сегодняшний момент «РЖД Логистика» осуществляет контейнерные перевозки из нескольких городов провинции Шаньдун в Москву, Петербург, Пермь, Минск и теперь Дуйсбург. Как сообщают в компании, в этом месяце также планируется запуск сервиса по новому маршруту из города Цзинань провинции Шаньдун в Будапешт.

Напомним, что в июне во время встречи с главой КНР Си Цзиньпином и президентом Монголии Халтмагийном Баттулгой президент России Владимир Путин заявил о том, что приоритетное место в сотрудничестве между Россией, Монголией и Китаем занимают вопросы совершенствования региональной транспортной инфраструктуры.

Поезд. Монголия (cc) Enzymes

«Особое значение, на наш взгляд, имеют планы по модернизации коридора на базе Улан-Баторской железной дороги, во взаимодействии с китайскими и монгольскими партнёрами нацелены кратно нарастить пропускную способность этой транспортной артерии и, как результат, в разы увеличить объёмы грузов, поставляемых из Китая на европейские рынки и в обратном направлении», — заявил президент. Ожидается, что это позволит наращивать объемы транзитных перевозок по территории России.

Стратегия «Один пояс — один путь» была сформулирована Китаем в 2013 году. Речь идет о развитии транспортных коридоров, которые позволят осуществлять перевозки грузов между Китаем и Европой.

Финляндия идет на попятную?

Финское правительство в отличие от Эстонии пока официально не обсуждало строительство тоннеля между Хельсинки и Таллином, и данный проект не является частью политической программы правительства. Об этом на этой неделе сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на представителя министерства транспорта и коммуникаций Финляндии.

Были проведены неофициальные переговоры между представителями власти Эстонии и Финляндии относительно меморандума о взаимопонимании, но официальный запрос о его подписании пока что направлен не был.

Как пишет издание, существуют опасения, что проект может не окупиться. Как показало исследование, проведенное по заказу обеих стран в прошлом году, строительство тоннеля может быть экономически выгодным в рамках частно-государственного партнерства, при этом помощь Европейского союза должна покрыть около 40% расходов.

Хельсинки

Тем временем в социальных сетях развернулось бурное обсуждение насчет того, что правительства двух стран «утопят» проект в бюрократической волоките. Как пишет «Sputnik Эстония», комментаторы уверены, что Европа опасается крупных китайских инвестиций в рамках данного проекта.

Проект тоннеля Хельсинки — Таллин находится на этапе проектирования еще с начала 2000 годов. Предполагается, что движение поездов по тоннелю должно начаться в 2024 году. Длина тоннеля должна составить от 50 до 70 км.

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И, конечно, самым громким событием транспортной отрасли на этой неделе стала героическая посадка пассажирского самолета А321 авиакомпании «Уральские авиалинии» в Подмосковье.

Самолет вылетел из аэропорта «Жуковский» в Симферополь, однако сразу после взлета он столкнулся со стаей птиц, что привело к отказу двигателей.

Пилоты приняли решение сажать самолет прямо на поле с кукурузой недалеко от аэропорта и не выпускать шасси. Посадка прошла успешно. Обоим пилотам, Дамиру Юсупову и Георгию Мурзину, было присвоено звание Героев России. Бортпроводники рейса были награждены Орденом мужества.

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