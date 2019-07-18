18 июля 2019 | Время чтения 3 мин

Комитет Госдумы по транспорту и строительству утвердил поправки в законопроект «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» в части строительства в районах Крайнего Севера платных автомобильных дорог. Планируется, что депутаты в июле рассмотрят этот законопроект в окончательном чтении. Но уже сегодня можно сказать, что новый документ призван стимулировать инвестиционную привлекательность регионов Крайнего Севера.

Марина Соколовская, , 09:50 — REGNUM





Население будет ездить бесплатно Https://pin.it/sp753zna7rdxyc

Государственная дума РФ сегодня, 18 июля должна рассмотреть во втором чтении законопроект «О внесении изменений в статью 37 Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в РФ и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ» (о возможности строительства в районах Крайнего Севера платных автомобильных дорог без обеспечения альтернативного бесплатного проезда). Основная идея документа — строительство и ремонт транспортной инфраструктуры для жителей отдаленных регионов будут вестись за счет компаний, работающих на этих территориях. Для россиян проезд по дорогам будет бесплатным, это относится к легковым автомобилям, автобусам и спецтранспорту. Оплата будет взиматься только с большегрузных автомобилей. После окончания концессионного соглашения проезд станет бесплатным для всех автомобилей.

«Северные издержки»

С просьбой доработать законодательство к властям обратился губернатор Ямало-Ненецкого автономного округа Дмитрий Артюхов. Уточнения в законе позволят успешно достроить километровый мост через реку Пур. Сейчас переправа через эту реку платная для всех: и владельцев легковых авто, и большегрузов. Перевезти 30-тонный грузовик стоит 38 тысяч рублей.

После строительства моста путь будет занимать считаные минуты. Открытие нового моста в ЯНАО поможет жителям сразу трех районов (Пуровского, Красноселькупского и Тазовского).

Строительство дорог и мостов в районах Крайнего Севера за счет бюджета затруднительно из-за дорогостоящей логистики, отсутствия стройматериалов и других так называемых северных издержек. Да и требуются платные дороги только на труднодоступных и отдаленных участках. А финансовые и кредитные компании часто прибегают при реализации инвестиционных проектов к заемным средствам, что усложняет процесс и делает себестоимость проектов дороже.

Разработчики законопроекта рассуждали следующим образом: строительство автомобильных дорог в районах Крайнего Севера для того, чтобы соединять отдаленные и труднодоступные населенные пункты, — занятие довольно затратное. Даже долгосрочный период строительства не является выходом из сложившейся ситуации. Их строительство и эксплуатация влекут за собой огромные суммы денег. Поэтому без строительства платных дорог не обойтись.

Чтобы смягчить условия для инвесторов, предполагается снять с них обязательства по предоставлению альтернативного проезда. Сейчас такое условие действует по всей стране. А нагрузку разработчики предлагают переложить на бизнес (преимущественно крупный). Районы Крайнего Севера богаты недрами — они перспективны с точки зрения освоения новых месторождений и представляют большой интерес для недропользователей. К примеру, для предприятий топливно-энергетического сектора, которые везут на месторождения трубы и тяжелую технику. Именно такой транспорт и будет оплачивать проезд, говорится в законопроекте.

При этом рядовые россияне (владельцы легковых авто, мотоциклов) и социально важный транспорт будет ездить бесплатно. После первого чтения, состоявшегося в феврале этого года, депутаты тщательно проработали все детали и замечания к документу. В частности, уточнили и дополнили список автотранспорта, который должен проезжать без оплаты. Так, бесплатно должны ездить не только легковушки и мотоциклы, но и кареты скорой помощи, автобусы, фуры, которые везут жизненно важные товары. Таким образом, финансовая нагрузка снимается не только с физических лиц, но и с малого и среднего бизнеса.

Доедем до Арктики

В целом разработчики ожидают от принятия законопроекта синергии и позитивного эффекта для экономики всей страны.

Вариант с платным проездом для большегрузного транспорта будет способствовать привлечению частного капитала. Если у инвесторов появится возможность быстрее вернуть свои вложения — они начнут охотнее вкладываться в проекты на Крайнем Севере. Благодаря этому транспортная инфраструктура региона сможет развиваться быстрыми темпами, уверены разработчики.

В свою очередь, развитие регионов Крайнего Севера подтолкнет к активному освоению Арктики, считают авторы документа. Сейчас развитие Севера ограничено из-за неразвитой транспортной инфраструктуры. При этом именно Арктика привлекательна с точки зрения неосвоенных запасов природных богатств. Их освоение, добыча помогут наполнить казну государства — а это пенсии, социальные гарантии, больничные для всех россиян.