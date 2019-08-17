Бишкек, , 15:53 — REGNUM

По итогам января-июля 2019 года производство промышленной продукции в Казахстане составило 150,253 млрд сомов ($2,15 млрд). Об этом 17 августа сообщает издание Tazabek со ссылкой на национальный статистический комитет.

За отчетный период объем добычи полезных ископаемых в денежном эквиваленте составил 8,904 млрд сомов ($127 млн), в том числе металлических руд — 4,9 млрд сомов ($70,2 млн), сырой нефти — 2,325 млрд сомов ($33,3 млн), угля — 1 млрд сомов ($14,3 млн).

Как сообщало ИА REGNUM, по итогам 2018 года промышленные предприятия Киргизии произвели продукцию на 250,6 млрд сомов ($3,59 млрд), что на 5,4% больше, чем в 2017 году.

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