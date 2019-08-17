Тегеран, , 13:06 — REGNUM

Директор иранской нефтяной инженерной и девелоперской компании PEDEC Турадж Дехани сообщил о том, что нефтепровод Горе-Яск, который позволит поставлять нефть минуя Ормузский пролив, будет готов к 2021 году. Об этом сообщило иранское информационное агентство IRNA.

По словам представителя деловых кругов, стоимость проекта составляет 2 млрд. долларов, из которых от 500 до 600 миллионов планируется израсходовать на поставку труб. Данный нефтепровод позволит Ирану поставлять нефть сухопутным способом без надобности использовать Ормузский пролив.

Турадж Дехани подчеркнул, что пропускная способность нефтепровода составит 1 млн. баррелей нефти в сутки. Для поддержки экспорта нефти через терминал будут также созданы специальные резервуары.