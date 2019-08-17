Вашингтон, , 04:01 — REGNUM

Президент США Дональд Трамп отужинал в компании главы компании Apple Тима Кука. Об этом американский лидер рассказал на своей странице в Twitter.

«Сегодня у меня ужин с Тимом Куком из Apple. Они намерены потратить крупную сумму денег в США. Отлично!», — заявил он.

Ранее, в июле, Трамп отказался предоставить льготы компании Apple на поставки комплектующих для сборки компьютеров Mac Pro. Американский лидер объяснил свое решение тем, что желает от Apple строительства заводов в Соединенных Штатах, а не в Китае.

Как сообщало ИА REGNUM, в середине июля компания Apple направила в торговое представительство США запрос на исключение 15 электронных компонентов из списка товаров, попадающих под пошлины. Трамп сразу заявил, что Apple не получит никаких льгот.

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