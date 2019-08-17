Пекин, , 00:33 — REGNUM

Временно отказаться от импорта нефти из Венесуэлы решила Китайская национальная нефтегазовая корпорация (CNPC), сообщает Bloomberg.

Уточняется, что в августе CNPC планировала приобрести порядка пяти миллионов баррелей нефти у Каракаса. Но пока этого делать не станет из-за новых санкций, введенных Соединёнными Штатами.

При этом китайская сторона, по данным агентства, вовсе не планирует окончательно отказаться от венесуэльской нефти. Речь идёт именно о паузе в закупках.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, новыми санкциями Штаты заблокировали венесуэльскую собственность на своей территории. Это касается прежде всего нефтяных активов.

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