Армянск, Крым, 16 августа 2019, 20:12 — REGNUM
Власти Республики Крым выделили земельный участок для строительство цеха нейтрализации кислых стоков. Об этом на выездном совещании по проблемным вопросам Армянска и Красноперекопского района 16 августа сообщила замминистра экологии и природных ресурсов Ольга Славгородская.
Как сообщало ИА REGNUM, на разработку проектно-сметной документации по строительству очистных сооружений в Армянске было выделено 17 млн рублей. Также планируется реконструкция газоочистных установок печей прокаливания титанового производства, создание «гидрозатвора» кислотонакопителя, реконструкция системы химводоочистки предприятия.
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