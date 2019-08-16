Вильнюс, , 16:46 — REGNUM

Депутат литовского парламента и бывший посол Литвы в США и Мексике Жигимантас Павилёнис предложил создать «широкую коалицию» против Белорусской АЭС и даже анонсировал, кто в неё может войти, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 16 августа.

БелАЭС Gov.by

«Я рад, что эта тема стала первой во время визита его превосходительства президента Литвы Гитанаса Науседы в Берлине», — заявил Павилёнис, называя БелАЭС не иначе, как «Островецким монстром». По его словам, тема БелАЭС станет главной во время форума имени экс-президента Литвы Валдаса Адамкуса 23 августа, на которую соберутся «лучшие борцы за энергетическую независимость региона» из Литвы, Германии, Польши, Румынии и «самой Белоруссии». Именно в активистах из этих стран Павилёнис и видит возможность создания «широкой коалиции против БелАЭС».

Он выразил надежду, что во время этого мероприятия и будет принято общее заявление против БелАЭС.

Напомним, правительство Латвии ранее официально заявило, что планирует закупать электроэнергию из третьих стран, в том числе и из Белоруссии с БелАЭС, что через единую биржу Прибалтики позволяет продавать его в любые направления, после чего премьер Латвии пояснил, что речь не идёт якобы о покупке электричества именно с БелАЭС, однако не стал раскрывать, что тогда является «третьими странами» для Латвии и как объяснить заявления канцлера своего правительства, что речь идёт именно о БелАЭС.