Тула, , 15:42 — REGNUM

Нехватку кроссоверов F7 у российских дилеров компания Haval ликвидирует за счет ускорения конвейера на заводе под Тулой. Об этом 16 августа сообщает аналитическое агентство «Автостат».

В представительстве китайского бренда Haval сообщили, что мощности тульского предприятия, где выпускается F7, достаточно для увеличения объема производства кроссовера.

В компании уверяют, что растущий спрос со стороны покупателей на данную модель будет удовлетворён. Если в начале июля дневной план завода составлял 35 машин в смену, то в августе этот показатель увеличился до 50 автомобилей.

Напомним, в июле 2019 года в России было реализовано 425 автомобилей модели Haval F7. При этом всего за месяц российские дилеры автокомпании продали 1180 автомобилей всех моделей, выпущенных китайским брендом.

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