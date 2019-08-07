Москва, , 15:42 — REGNUM

Китайская компания Haval расширила дилерскую сеть в России на восемь автоцентров. Об этом сообщили в пресс-службе бренда.

Сообщается, что открытие новых точек продаж произошло в Ульяновске, Самаре, Калуге, Кемерово, Красноярске, Мурманске, Ярославле и Новокузнецке. Сервисные зоны оснащены новейшим оборудованием, которое отвечает высоким международным стандартам компании.

В компании сообщили, что спрос на машины Haval в РФ динамично растет. Об этом наглядно говорят показатели продаж. Сегодня в России работает 61 дилерский центр и 3 авторизованных сервисных центра.

Напомним, в июле было реализовано 1180 авто бренда Haval, что в 4,6 раза больше по сравнению с 2018 годом. Лидером продаж китайской компании в июле стал среднеразмерный кроссовер Haval H6. За второй летний месяц 2019 года было продано 545 моделей этого авто.

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