Сеул, , 15:08 — REGNUM

Представители южнокорейской машиностроительной компании Samsung Heavy Industries подписали меморандум о взаимопонимании с представителями немецкой компании по производству судовых двигателей MAN Energy Solutions. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей компании.

По их словам, представители компаний планируют повысить качество главного двигателя, объединив технологии MAN Energy Solutions и Samsung Heavy Industries. Новые разработки позволят судоходным компаниям получать точные данные, в режиме реального времени, а также снизить эксплуатационные расходы.

Известно, что с января текущего года южнокорейская компания также разрабатывает технологию дистанционной диагностики двигателей совместно с швейцарской компанией по производству судовых двигателей Win GD.