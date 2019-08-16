Москва, , 13:19 — REGNUM

В июле 2019 года с российских конвейеров сошло 110 тыс. автомобилей, что на 5,4% больше, чем в июле 2018 года. Об этом сообщается на сайте Росстата.

По итогам января-июля 2019 года с российских конвейеров сошло 894 тыс. легковых машин, что на 2,1% больше прошлогоднего результата.

Также отмечается, что в июле с российских конвейеров сошло 13,2 тыс. грузовых машин. Это на 18,7% больше, чем годом ранее. Причём за первые семь месяцев 2019 года производство грузовых машин составило 81,6 тыс. штук — на 1,2% меньше, чем в 2018 году.

Напомним, в июле 2019 года продажи на вторичном авторынке России составили 492,4 тыс. единиц, что на 5,4% больше, чем в июле 2018 года. Всего за семь месяцев 2019 года рынок легковых машин в РФ достиг почти 3 млн единиц (-0,4%).

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