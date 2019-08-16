Москва, , 12:35 — REGNUM

После выхода данных по розничным продажам в США, фондовые рынки закрылись разнонаправленно, а товарно-сырьевые рынки получили некоторые позитив, заявил корреспонденту ИА REGNUM эксперт «Международного финансового центра» Гайдар Гасанов.

По его словам, некоторое смягчение опасений по поводу возможной рецессии, позволило спекулятивной составляющей проявить активность, чтобы своевременно скупить контракты по лучшим ценам и получить краткосрочный доход. В глобальном же смысле ничего особенного не поменялось. Нефтяные котировки под конец недели вернулись в тот же ценовой диапазон с которого начиналась торговая неделя.

«Сегодня, 16 августа, страны ОПЕК опубликуют ежемесячный отчет по рынку нефти, где будут рассмотрены перспективы дальнейшего его развития. Для крупных инвесторов и тех, кто рассматривает нефтяной актив в долгосрочной перспективе будут ожидать непосредственно встречи стран ОПЕК в начале сентября в Абу Даби.

До этого же момента, при сохранение текущих условий и геополитических факторов, связанных с проблемами торговой войны между США и Китаем, рынок нефти не получит должного импульса роста», — отметил эксперт.

Сокращение добычи нефти со стороны стран ОПЕК будут, вопрос лишь в количестве. При текущей высокой напряженностью на мировой арене, страны ОПЕК должны значительно сократить добычу, чтобы не только стабилизировать нефтяной рынок, но и спровоцировать рост до ценового уровня на $65 за баррель. Согласятся ли страны ОПЕК значительно отдать долю рынку США ответить сложно, но тем не менее это произойдет.

«На данный момент необходимо сократить добычу нефти на уровне 2 млн баррелей в сутки, чтобы подтянуть цены до уровня в $63 за баррель. При этом годовая ценность нефти находится на уровне в $65 за баррель, как раз на том самом выгодном для бюджета Саудовской Аравии уровне.

После публикации сегодняшнего отчета по нефти странами ОПЕК, возможеy рост волатильности за счет спекулятивной составляющей, и при позитивном отчете можно ожидать рост до $60 за баррель для марку Brent, до $56 — за марку WTI», — считает Гасанов.

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