Москва, , 11:08 — REGNUM

Федерация промышленников Таиланда и российское Агентство Дальнего Востока по привлечению инвестиций и поддержке экспорта (АНО АПИ) готовят подписание соглашения о сотрудничестве, которое усилит позиции дальневосточных компаний. Об этом 16 августа сообщает пресс-служба АНО АПИ.

«Таиландский бизнес интересуют поставки сельскохозяйственной продукции, участие в проектах в области энергетики, поставка сжиженного природного газа с Дальнего Востока», — сообщил управляющий директор российского агентства Игорь Дахин, комментируя итоги Российско-Таиландского бизнес-форума в Бангкоке.

Он добавил, что для активизации сотрудничества по перечисленным направлениям стороны планируют подписать соглашение о сотрудничестве на полях пятого Восточного экономического форума (ВЭФ-2019), который пройдет с 4 по 6 сентября во Владивостоке.

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