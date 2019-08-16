Южно-Сахалинск, , 10:25 — REGNUM

Рыбакам Итурупа в два раза увеличили лимиты вылова нерки. Это стало возможным в связи с интенсивным подходом этого вида лосося к острову, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Изначально рыбакам было разрешено выловить не более 17 тонн нерки, теперь лимиты увеличены до 30 тонн.

Как сообщало ИА REGNUM, по данным на 7 августа рыбаки Сахалина и Курил выловили 8 тыс. тонн лосося.