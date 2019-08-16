Пекин, , 07:42 — REGNUM

Внутренние цены на недвижимость в 70 крупнейших городах Китая остались в основном на прежнем уровне в июле текущего года с незначительным ростом, сообщает 15 августа агентство Синьхуа.

Цены в четырех ключевых городах Китая — Пекине, Шанхае, Шэньчжэне и Гуанчжоу выросли в среднем на 0,3% в июле относительно того же месяца 2018 года и выше 0,2% роста в июне 2019 года, сообщили в Национальном бюро статистики.

В 31 городе второго порядка и 35 городах третьего порядка внутренние цены выросли на 0,7% относительно июня. Цены на вторичное жилье в городах первого порядка увеличились на 0,3% в июле относительно того же месяца годом ранее, показав рост аналогичный июню 2019 года.

В городах второго порядка рост составил 0,4%, что на 0,1 процентный пункт выше, чем месяцем ранее. В городах третьего порядка цены на вторичном рынке жилья выросли на 0,7%, аналогично росту за июнь.