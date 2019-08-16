Якутск, 16 августа 2019, 06:44 — REGNUM
Первым российским регионом, которому дали право показать кино в рамках юбилейного Восточного экономического форума, стала Якутия, передаёт корреспондент ИА REGNUM. Из зарубежных стран свои фильмы представит только Индия.
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«Дни якутского кино» на ВЭФ-2019 откроют фильмом «Надо мною солнце не садится».
Фильм стал победителем 41-го Московского международного кинофестиваля в номинации «Приз зрительских симпатий».
«Якутия станет единственным из регионов, который получил право организовать в рамках ВЭФ «Дни якутского кино». Также свои фильмы представит только Индия», — рассказали в минкультуры региона.
Также зрители увидят якутские фильмы «Детство, которого мы не знали», «Царь птица» и «Кулук хомус».
Как сообщало ИА REGNUM, регионы РФ и зарубежные страны готовятся к участию в пятом юбилейном Восточной экономическом форуме во Владивостоке, который пройдёт с 4 по 6 сентября. По словам полпреда президента РФ Юрия Трутнева, будут подведены итоги работы за предыдущие годы и намечены новые перспективы.