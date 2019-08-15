Москва, , 16:34 — REGNUM

Объём международных резервов России по состоянию на 9 августа составил $527,1 млрд. Такие данные приводит пресс-служба Банка России.

Отмечается, что за неделю показатель вырос на $10,2 млрд, или на 2%, что обусловлено «преобладавшим воздействием положительной переоценки, подкреплённым покупкой иностранной валюты в рамках бюджетного правила и монетизацией золота».

Объём международных резервов страны уже десятую неделю подряд превышает установленный целевой уровень в $500 млрд, установленный Банком России.

По состоянию на 1 августа, согласно данным ЦБ, в общей структуре международных резервов иностранная валюта составляла $417,87 млрд, специальные права заимствования — $6,68 млрд, резервная позиция в МВФ — $3,99 млрд, монетарное золото — $101,92 млрд.