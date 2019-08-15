Ростов-на-Дону, 15 августа 2019, 15:19 — REGNUM
8 млрд рублей потребуется на возрождение обанкротившегося агрохолдинга «Евродон». О возможном перезапуске некогда крупнейшего предприятия юга России заявил первый заместитель губернатора Ростовской области Виктор Гончаров.
По словам чиновника, приобретением актива интересуются три компании. С потенциальными инвесторами ведутся переговоры.
Кроме того, Гончаров подтвердил, что основатель и бывший генеральный директор группы компаний «Евродон» Вадим Ванеевпо-прежнему намерен наладить производство в ООО «Донстар» и пытается перекредитоваться в Россельхозбанке.
ИА REGNUM ранее сообщало, что донской губернатор Василий Голубев признал проблемы в агропромышленном комплексе региона. В числе причин — «приостановка деятельности крупных производителей: «Евродон», «Донстар», «Мишкино» и некоторых других».
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