Вильнюс, , 15:13 — REGNUM

После решения Латвии покупать электроэнергию у третьих стран, в том числе и с Белорусской АЭС, когда станция будет запущена, Литва неизбежно будет покупать электричество с БелАЭС несмотря на законы, которые это запрещают, считает литовский политик, бывший депутат Сейма Литвы и экс-глава парламентского комитета по нацбезопасности и обороне Альгимантас Матулявичюс, сообщает корреспондент ИА REGNUM сегодня, 15 августа.

«Это основной признак капиталистической системы — польза. А как эту пользу получить, уже второстепенный вопрос. Давно говорилось, что латыши будут покупать электроэнергию у Белоруссии, а от них уже все остальные. Никак не отличить от Островецкой АЭС оно или из других источников. Будут покупать и литовцы, а куда они денутся, ведь будет недостаток электричества. Будет также, как и с СПГ-терминалом. Заявляли, что будем независимы от русских, а сейчас покупаем газ от компаний «Газпрома», вот и вся независимость. Правда, кое-кто от этого «проекта» обогатился», — считает Матулявичюс.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, латвийский оператор распределительных сетей, компания AST официально утвердила решение о покупке электроэнергии из третьих стран и торговли ей через Латвию. Решение утверждено правительством Латвии — электроэнергию с Белорусской АЭС Латвия намерена покупать, когда станция будет запущена.