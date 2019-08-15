Усть-Луга, Ленинградская область, , 14:18 — REGNUM

Строительство вертикального берегоукрепления в рамках создания международного терминала Lugaport начали специалисты трёх компаний, сообщает 15 августа пресс-служба холдинга «Новотранс».

Порт Усть-Луга Port-ustluga.ru

Генеральный подрядчик по объекту — строительное управление «ГТ «Морстрой». К настоящему времени компания развернула три морских потока и приступила к погружению свай-оболочек. Кроме «Новотранса» и «Морстроя» в проекте принимает участие ОАО «Компания Усть-Луга» .

Напомним, портовый комплекс «Усть-Луга» будет расширяться за счёт искусственных земель. Необходимые разрешения в Главгосэкпертизе России по проекту «Искусственные земельные участки под цели строительства морских терминалов 5-й, 6-й очередей комплекса генеральных грузов в МТП Усть-Луга» были получены в июле этого года. В свою очередь Росморречфлот выдал разрешение на строительство.

В рамках реализации проекта на территории портового комплекса будут построены морские терминалы, предназначенные для переработки зерна, пищевых грузов, генеральных и навалочных грузов. Предполагается, что реализация проекта позволит увеличить объём перевалки до 24,3 млн тонн в год. Общий объем инвестиций составляет 46,5 млрд рублей.

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