Москва, 15 августа 2019, 13:10 — REGNUM
Власти России вряд ли запретят вывозить лес из России в Китай. Причина очевидна — никто не будет терять экспортную выручку, тем более, в условиях слабого роста экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.
В свою очередь Китай вряд ли реально будет ограничивать черный импорт леса из России, но при этом, вероятно, Китайская сторона выразит свое намерение это сделать, чтобы сгладить ситуацию. В Китае прекрасно понимают положение России и отсутствие рычагов давления.
Как сообщало ИА REGNUM, глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия может ввести запрет на вывоз леса в Китай, если китайская сторона не подключится к решению проблемы незаконных вырубок.
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