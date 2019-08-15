Москва, , 13:10 — REGNUM

Власти России вряд ли запретят вывозить лес из России в Китай. Причина очевидна — никто не будет терять экспортную выручку, тем более, в условиях слабого роста экономики, заявил корреспонденту ИА REGNUMведущий аналитик Forex Optimum Иван Капустянский.

«Помимо России на рынок Китая лес продают США, Канада, Таиланд и ряд других стран, поэтому если Россия перестанет поставлять лес остальные страны начнут наращивать объем продаж и в последствии РФ потеряет часть рынка», — пояснил эксперт.

В свою очередь Китай вряд ли реально будет ограничивать черный импорт леса из России, но при этом, вероятно, Китайская сторона выразит свое намерение это сделать, чтобы сгладить ситуацию. В Китае прекрасно понимают положение России и отсутствие рычагов давления.

«Вся ответственность за происходящее ляжет и должна лежать исключительно на действующей российской власти, в частности на министерстве ответственном за лесное хозяйство.

Никто кроме них не сможет и не будет контролировать процесс вырубки, уборки и восстановления леса на территории России. Тем более Китай, у которого четкая, ничем не завуалированная, политика получения максимальной полезности, прибыли исключительно для себя», — высказал свое мнение Капустянский.

Как сообщало ИА REGNUM, глава Минприроды РФ Дмитрий Кобылкин заявил, что Россия может ввести запрет на вывоз леса в Китай, если китайская сторона не подключится к решению проблемы незаконных вырубок.

Читайте также: Минприроды пригрозило Китаю запретом экспорта леса