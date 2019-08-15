Сочи, Краснодарский край, , 12:18 — REGNUM

3,8 млн рублей составила максимальная сумма чека, представленная в систему tax free на таможенном посту «Аэропорт Сочи», сообщила 15 августа пресс-служба Южного таможенного управления.

С начала года в Сочи таможенники поставили отметки на 58 документах (чеках), подтверждающих факт вывоза товаров с территории РФ за пределы таможенной территории ЕАЭС на сумму 9,1 млн руб. Общая стоимость вывезенных товаров составляет почти 30 млн рублей. Всего с начала запуска tax free в аэропорту Сочи, с апреля 2018 года, отметки поставлена на 139 чеках, Общая стоимость вывезенных товаров составила более 29,5 млн рублей. Максимальная сумма одного чека — 3,8 млн руб., за наручные часы.

В целом, наибольшим спросом среди иностранцев пользуются одежда, обувь, сумки, наручные часы, ювелирные украшения. Так, в начале августа гражданин Израиля воспользовался системой tax free, приобретя наручные часы: таможенники поставили отметку на чеке на сумму 488,6 тыс. рублей. Наиболее активно системой компенсации tax free пользуются граждане, путешествующие регулярными рейсами — Израиль, Турция, ОАЭ.

Отметим, резкое увеличение воспользовавшихся услугой в Сочи ожидают в конце сентября, когда будет проводиться очередной Гран-при России «Формулы 1».