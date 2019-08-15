Москва, , 11:13 — REGNUM

Мэрия Москвы и «ДСК-1 Ростокино» заключили специальный инвестиционный контракт, сообщили в пресс-службе комплекса экономической политики и имущественно-земельных отношений столицы.

Объём инвестиций со стороны предприятия в расширение производства составит до 2021 года 2,6 млрд рублей, а число рабочих мест увеличится с 410 до 1300. Кроме того, будут существенно увеличены площади завода с 94 тыс. кв. м до 109 тыс. кв. м.

«В течение десятилетнего срока действия специнвестконтракта город гарантирует инвестору налоговые преференции, такие как снижение налога на прибыль в региональной части на 26% (12,5% вместо 17%), обнуление ставки налога на имущество, уменьшение арендной платы за землю на 99%. В общей сложности, региональная налоговая нагрузка для компании-инвестора будет снижена на 25%», — прокомментировал соглашение вице-мэр Москвы Владимир Ефимов.

Предприятие, с которым заключено соглашение, специализируется на производстве железобетонных изделий и металлических конструкций.