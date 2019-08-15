Чэнду, Китай, , 07:49 — REGNUM

Ведущая нефтедобывающая и нефтеперерабатывающая компания Китая Sinopec разведала месторождения природного газа запасом 92,1 млрд кубометров в провинции Сычуань на юго-западе Китая, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Газ в Китае Иван Шилов © ИА REGNUM

Из подтверждённых запасов, как ожидается, можно будет добывать по 2 млрд кубометров газа ежегодно, что тождественно годовому потреблению газа 10 млн домохозяйств страны. В общей сложности 40,8 млрд кубометров новых газовых резервов было подтверждено на месторождении Юаньба в провинции, которое считается самым глубоким морским месторождением в стране.

Отметим, что компания Sinopec в настоящее время имеет подтвержденными месторождений газа на 1,2 трлн кубометров с годовым уровнем добычи в районе 12 млн кубометров в богатом газом Сычуаньском бассейне, который насчитывает около одной пятой части всех месторождений Китая в целом.

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