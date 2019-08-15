Пекин, , 04:06 — REGNUM

Выработка электроэнергии в Китае выросла на 3% за первые семь месяцев 2019 года относительно аналогичного периода 2018 года, сообщает 14 августа агентство Синьхуа.

Выработка электроэнергии в период с января по июль 2019 года составила 4 трлн кВт/ч, сообщили в Национальном бюро статистики КНР. Только в июне выработка электроэнергии выросла на 0,6% относительно аналогичного месяца годом ранее, достигнув 657,3 млрд кВт/ч, что, в свою очередь на 2,2 процентных пункта ниже, чем в июне 2019 года.

Разбивка за июнь показала, что рост выработки угольной и ветровой энергии сменили тренд с роста в сторону снижения, сократившись на 1,6% и 10,8% соответственно. В то же самое время гидроэнергетика выросла на 6,3%, что, однако существенно ниже, чем месяцем ранее.

Как сообщало ИА REGNUM, китайский Синьцзян наращивает передачу «зеленой энергии», выработанной ветроэнергетикой и солнечной энергетикой, в другие регионы страны.

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