Вашингтон, , 03:21 — REGNUM

Больше всего пользы из отсрочки введения пошлин на китайские товары извлечёт Пекин, заявил американский президент Дональд Трамп в Twitter.

Комментируя решение отложить введение десятипроцентных пошлин на товары из Китая до середины декабря, Трамп отметил, что от этого выиграют американские покупатели. Но больше всего в этом заинтересован Китай.

Также Трамп отметил, что Китай реагирует на введение пошлин девальвацией юаня. Последние торговые переговоры с Пекином он оценил скорее положительно.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, введение новых пошлин на компьютерные мониторы, ноутбуки, игровые приставки, сотовые телефоны, некоторые виды одежды Вашингтон отсрочил на три месяца.

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