Вашингтон, , 21:59 — REGNUM

На долговом рынке США биржевые аналитики зафиксировали новый признак надвигающейся рецессии. Об этом сегодня, 14 августа, пишет MarketWatch.

Сообщается, что зафиксировано превышение доходности краткосрочных государственных облигаций над доходность. долгосрочных.

Издание ссылается на аналитиков инвестиционного банка Bank of America Merrill Lynch — одного из крупнейших финансовых конгломератов США.

По данным этих аналитиков, доходность 10-летних казначейских облигаций США снизилась на 0,057 процентных пункта — до 1,619%. При этом доходность двухлетних облигаций, наоборот, выросла на 0,041 процентных пункта — до 1,628%.

Напомним, что в обычной ситуации доходность долгосрочных ценных бумаг выше, чем краткосрочных, так как риск банкротства эмитента в течении большего промежутка времени — выше, соответственно инвестор рассчитывает получить больший доход.

Однако, когда доходность краткосрочных облигаций превышает доходность долгосрочных, то это означает инвесторы опасаются дефолта эмитентов (в том числе и правительства США) в обозримом будущем. В связи с этим многие инвесторы начинают распродажу активов с близким сроком погашения. Это приводит к тому, что цена их падает, а доходность наоборот, растет.