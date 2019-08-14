Москва, , 17:56 — REGNUM

Ввод в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы в аэропорту «Шереметьево» планируется осуществить в конце 2019 года. Об этом 14 августа сообщили агентству «Москва» в пресс-службе аэропорта.

Третья ВПП. Шерементьево Mos.ru

«Третью взлётно-посадочную полосу аэропорта «Шереметьево» планируют сдать в эксплуатацию в конце года», — сказал собеседник агентства.

Напомним, ранее сегодня СМИ со ссылкой на замгендиректора «Шереметьево» по строительству Сергея Папкова сообщили, что запуск третьей ВПП в аэропорту вновь отложен, и на этот раз — до конца 2020 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Запуск третьей ВПП в «Шереметьево» отложен до конца 2020 года