Тбилиси, , 16:52 — REGNUM

Средства граждан Грузии, которые с начала текущего года аккумулируются в новой структуре — Пенсионном фонде, могут направить на осуществление проекта строительства нового глубоководного порта Анаклия. Такое предложение в беседе с грузинскими СМИ высказал бывший заместитель секретаря Совета национальной безопасности Грузии (ранее — органа при президенте Грузии) Леван Бодзашвили.

По его словам, после инвестирования сбережений граждан в проект Анаклии все участники пенсионной схемы получат стабильные дивиденды еще до достижения ими пенсионного возраста.

На такое предложение бывшего чиновника откликнулась оппозиционная партия «Свободная Грузия», которая подчеркнула, что вкладывать сбережения граждан в сомнительные проекты недопустимо. Не менее сомнительным «проектом» оппозиционная партия считает и саму Пенсионную схему.

«Внедрение накопительной пенсионной системы с самого начала было сомнительным проектом, так как нет никаких гарантий, что включенные в проект граждане в старости действительно получат пенсию, пропорциональную внесенным ими в Пенсионное агентство суммам. Как видно, проект порта Анаклия обанкротился, либо испытывает серьезный финансовый кризис, искоренить который правительство пытается за счет наших пенсионеров. Категорически неприемлемо, чтобы правительство деньги собственных граждан вкладывало в проекты с неопределенным будущим, в данном случае, в проект Анаклии», — говорится в распространенном партией специальном заявлении.

«Свободная Грузия» призывает правительство прекратить копошиться в карманах граждан и делать «дела на благо страны» из тех средств, которые в бюджет вносит рядовое население Грузии.