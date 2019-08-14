Москва, , 16:50 — REGNUM

Запуск в эксплуатацию третьей взлётно-посадочной полосы аэропорта «Шереметьево» вновь отложен, на этот раз — до конца 2020 года. Об этом 14 августа сообщил журналистам замгендиректора аэропорта по строительству Сергей Папков.

Он также проинформировал, что в настоящее время разрабатывается проект строительства в аэропорту терминала G, соответствующие работы могут быть начаты в 2024—2025 годах.

Напомним, строительство третьей взлётно-посадочной полосы в «Шереметьево» ведётся с 2011 года. Первоначально её планировалось сдать в эксплуатацию к чемпионату мира по футболу в России, но сроки завершения работ неоднократно откладывались.

В текущем году открытие третьей ВПП в аэропорту ожидалось в апреле, затем — к началу лета, в последний раз сроком сдачи объекта в эксплуатацию назывался сентябрь 2019 года. Последние задержки объяснялись, в частности, необходимостью получения разрешительной документации.