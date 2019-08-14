Москва, 14 августа 2019, 16:09 — REGNUM
В разгар высокого летнего сезона 2019 года по некоторым направлениям произошло необычное для этого времени снижение цен. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 14 августа на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.
И второй относительно нехарактерный момент — это, по словам Ломидзе, сохранение или даже увеличение спроса в сегменте дорогого отдыха, то есть отдыха в категории выше среднего.
Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации Ломидзе, в 2019 году среди граждан РФ сохраняются тенденции сокращения общей продолжительности отдыха с двух недель до 8−10 дней и максимального сокращения дополнительных услуг и экскурсий на местах. Причем это касается как внутренних, так и зарубежных направлений. Люди стараются экономить по максимуму в местах отдыха.
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