Москва, , 16:09 — REGNUM

В разгар высокого летнего сезона 2019 года по некоторым направлениям произошло необычное для этого времени снижение цен. Об этом, как передает корреспондент ИА REGNUM, 14 августа на пресс-конференции заявила исполнительный директор Ассоциации туроператоров России Майя Ломидзе.

Зинаида Серебрякова. На пляже. 1927

«Сохраняется тенденция перехода из среднего ценового сегмента в бюджетный, — сказала она. — При этом мы видим, что цены не очень выросли. Если брать среднюю цену по рынку, то изменения по сравнению с прошлым годом примерно плюс 9−10%. Но это, что называется, средняя температура по больнице. Однако есть направления, по которым произошло снижение цен буквально в разгар высокого сезона. Понизили цены Турция, некоторые курорты Краснодарского рая, Кипр и Болгария. Это такая нетипичная картина, которую мы обычно не наблюдаем в разгар высокого сезона».

И второй относительно нехарактерный момент — это, по словам Ломидзе, сохранение или даже увеличение спроса в сегменте дорогого отдыха, то есть отдыха в категории выше среднего.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, по информации Ломидзе, в 2019 году среди граждан РФ сохраняются тенденции сокращения общей продолжительности отдыха с двух недель до 8−10 дней и максимального сокращения дополнительных услуг и экскурсий на местах. Причем это касается как внутренних, так и зарубежных направлений. Люди стараются экономить по максимуму в местах отдыха.

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