Москва, , 14:09 — REGNUM

Специалисты ОАО «РЖД» приступили к строительству новой ветки железной дороги до Северного терминального комплекса (СТК) аэропорта Шереметьево, сообщает 14 августа пресс-служба компании.

РЖД Дарья Драй © ИА REGNUM

Проект будет реализован в два этапа: на первом будет выполнено станции Шереметьево-1 в СТК с необходимой инфраструктурой, на втором — построена двухпутная соединительная линия от станции Шереметьево-1 с подключением в сторону остановочного пункта Шереметьевская Савеловского направления Московской железной дороги. Отмечается, что первый этап строительства завершится в 2020 году.

После завершения всех работ пропускная способность в адрес аэропорта Шереметьево вырастет с 38 нынешних до 72 пар в сутки: 32 пары будут следовать до южного терминального комплекса и 40 пар — до северного, с интервалом движения 30 минут. Из Москвы поезда в аэропорт будут отправляться в тактовом режиме каждые 15 минут.

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