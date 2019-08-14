Бишкек, , 13:31 — REGNUM

В Киргизии поголовье крупного рогатого скота по сравнению с 2018 годом увеличилось более чем на 51,8 тысячи голов, овец и коз — почти на 90,2 тысячи, лошадей — более чем на 17,3 тысячи и домашней птицы — почти на 99,3 тысячи. Об этом сообщает пресс-служба министерства сельского хозяйства республики.

В январе — июле 2019 года в республике произведено 213,3 тысячи тонн мяса в живой массе, что на 3,4 тысячи тонн или на 1,6% больше чем за аналогичный период прошлого года.

Также за семь месяцев текущего года крестьянские хозяйства и фермеры обеспечили производство 938,7 тысячи тонн молока, что на 23,1 тысячи тонн или на 2,5% больше показателя отчетного периода минувшего года.

Яиц в январе — июне 2019 года в Киргизии произвели свыше 340 тысяч штук, что на 13 тысяч штук или 3,9% больше чем за соответствующий период 2018 года. Рост производства яиц наблюдается во всех регионах Киргизии, кроме Чуйской области.

По состоянию на 1 августа 2019 года в республике произведено свыше 12,9 тысячи тонн шерсти. Этот показатель превышает прошлогодний на 1,2%. Наибольший темп роста производства шерсти наблюдается в хозяйствах Нарынской, Чуйской и Джалал-Абадской областей.