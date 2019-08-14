Ташкент, , 11:25 — REGNUM

Отработавшее топливо на АЭС, которую планируют построить в Узбекистане, будет перевозиться в Россию для переработки, сообщили 14 августа в пресс-службе агентства по развитию атомной энергетики «Узатом».

В агентстве уточнили, что в России во время переработки весь ценный ядерный материал будет извлечен, а остаток — приведен в твердое состояние и отправлен в Узбекистан. Отмечается, что стратегия обращения с радиоактивными отходами и отработавшим ядерным топливом с учетом мирового опыта будет подготовлена в ближайшее время.

Напомним, 29 декабря 2017 года в Ташкенте между правительствами Узбекистана и России было подписано соглашение о сотрудничестве в области использования атомной энергии в мирных целях.

19 октября 2018 года главы России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиёев дали старт реализации проекта, нажатием символической кнопки. Приоритетной площадкой размещения АЭС является Фаришский район Джизакской области.

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