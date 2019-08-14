Москва, , 10:08 — REGNUM

США отложили введение 10-процентных пошлин на ряд товаров из Китая, так как президент США Дональд Трамп, столкнувшийся с сильным сопротивлением своей политике в Конгрессе США и вообще среди американского истеблишмента, был вынужден идти на уступки. Об этом 14 августа корреспонденту ИА REGNUM заявил директор Института глобализации и социальных движений Борис Кагарлицкий.

Китай и США Иван Шилов © ИА REGNUM

«Кроме того, он действительно рассчитывает на определённую сделку с Китаем и, может быть, даже её получит, потому что Китаю тоже не нужна тотальная торговая война с США, — сказал Кагарлицкий. — Китай очень зависит от американского рынка, от американских технологий, и Трамп делает ставку как раз на то, что Китай сейчас не готов к полноценной торговой войне и пойдёт на уступки. Насколько расчёт верен? Трамп это проверяет и будет проверять до конца года. Кроме того, сейчас на мировой рынок надвигается рецессия, и Трампу желательно удержать американскую экономику. По крайней мере до выборов».

Заградительные меры же, по мнению Кагарлицкого, оставлены как очередной рубеж — если ситуация будет заметно ухудшаться, то, введя в декабре отложенные пока что пошлины, есть возможность продемонстрировать, что ситуация улучшилась, а стало быть протекционизм работает.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, Соединённые Штаты откладывают введение 10-процентных пошлин на ряд товаров из Китая. Согласно правительственному заявлению, США откладывают до 15 декабря введение пошлин на китайские компьютеры, ноутбуки, мобильные телефоны, игровые приставки, компьютерные мониторы, а также «некоторые игрушки» и «некоторые виды одежды».

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