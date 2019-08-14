Сеул, , 09:56 — REGNUM

В Южной Корее увеличилось число работающего населения, сообщает Yonhap News со ссылкой на Статистическую службу страны.

Согласно опубликованным данным, в июле 2019 года численность занятого населения увеличилось на 299 тыс. человек. По состоянию на конец месяца в стране на рабочих местах трудились 27 383 000 человек.

Известно, что в июле текущего года в стране зафиксировали самый большой приток трудоустроенного населения с января 2018 года.

В январе 2019 года численность занятого населения увеличилась на 19 тыс. человек, в феврале — на 263 тыс. человек, в марте — на 250 тыс. человек, в апреле — на 171 тыс. человек, в мае — на 259 тыс. человек, в июне — на 281 тыс. человек.

Известно, что численность работающего населения в сфере здравоохранения и социального обеспечения увеличилось на 146 тыс. человек, в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса — на 101 тыс. человек, в сфере искусства, спорта — на 65 тыс. человек.

С другой стороны, в сфере обрабатывающей промышленности было уволено 94 тыс. человек, в сфере оптовой и розничной торговли — 86 тыс. человек.

Уровень занятости лиц от 15 лет и старше составил 61,5%, что на 0,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Уровень занятости людей в возрасте от 60 лет также увеличился на 1,3%, до 42,9%, а в возрасте от 15 до 64 лет — на 0,1%, до 67,1%, в возрасте от 15 до 29 лет — на 0,5%, до 44,1%.

В июле 2019 года число безработных граждан увеличилось на 58 тыс. человек, до 1 097 000 человек. Уровень безработицы также увеличился на 0,2%, до 3,9%.

Уровень безработицы среди молодежи (от 15 до 29 лет) составил 9,8%.