Сеул, , 07:32 — REGNUM

В Южной Корее усилят контроль за импортом отходов из Японии. Об этом сообщает Yonhap News со ссылкой на представителей Таможенной службы страны.

Согласно данным по переработке отработанных шин за последние десять лет, в Южную Корею было импортировано 88 128 тонн отработанных шин, из которых 81 086 тонн (92%) прибыло из Японии.

Известно, что кроме Японии в Южную Корею импортировали отработанные шины Австралия (4 803 тонны) и США (1 534 тонны).

Отработанные шины используют в Южной Корее в качестве топлива на цементных заводах или в производстве резиновой крошки (порошка).

«Мы обеспокоены тем, что шины, импортируемые из Японии могут иметь повышенный радиационный фон, что может негативно отразиться на здоровье наших граждан, — сообщил представитель Совместной демократической партии Ю Сын Хи. — Наше правительство должно усилить контроль за импортом отработанных шин и золошлаковых отходов, импортируемых из Японии».

Так же специалисты отметили, что за последние десять лет Япония экспортировала в Южную Корею 12 869 355 тонн отходов, что составляет 62,4% от общего импорта отходов.