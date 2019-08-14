Тбилиси, , 07:20 — REGNUM

Официальные данные по ущербу экономики Грузии из-за снижения туристического потока из России занижены в десять раз. Об этом заявила лидер оппозиционной партии «Единая Грузия — демократическое движение» Нино Бурджанадзе, передает «Национальная служба новостей».

Нино Бурджанадзе Иван Шилов © ИА REGNUM

«$60 млн, с моей точки зрения, — это очень уменьшенная цифра. Все эксперты говорили, что ущерб в десять раз больше», — сказала Бурджанадзе.

По её словам, ущерб составляет около $700 млн. Об это говорят многие экономические показатели, считает политик. В частности, лишь одно сообщение о прекращении авиасообщения вызвало историческое падение национальной валюты.

Как сообщало ИА REGNUM, 12 августа председатель правительства Грузии Мамука Бахтадзе заявил, что ущерб туристической отрасли Грузии от сокращения туристов из России составил около $60 млн.

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