Вашингтон, , 03:48 — REGNUM

Больше четырёх месяцев американская компания Boeing не получает заказы на модель 737 MAX, пишет The Wall Street Journal.

Также сообщается о заметном сокращении с начала года поставок Boeing в целом. С января по июль поставлено 258 самолетов, то есть, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, сокращение объёмов продаж составило 38%.

В итоге Airbus — конкурент Boeing — выходит на первое место по поставкам. С начала года он продал 458 самолётов.

Напомним, отказ многих заказчиков от модели 737 MAX связан с двумя крушениями этих самолётов: 29 октября 2018 г. в Индонезии и 10 марта — в Эфиопии. В самолётах произошёл сбой в работе системы улучшения характеристик маневренности (MCAS).

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