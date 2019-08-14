Вашингтон, , 03:28 — REGNUM

В Соединенных Штатах будет реализовано большое количество энергетических проектов после того, как Белый дом сможет отменить ряд экологических ограничений, заявил американский президент Дональд Трамп в ходе своего выступления перед рабочими нефтехимического завода Shell в штате Пенсильвания.

«И это только начало! Моя администрация уже расчищает путь для масштабных, многомиллиардных инвестиций», — заявил он.

Трамп подчеркнул, что строящийся завод Shell в Пенсильвании является частью «революции в американской энергетике», которая «делает американскую экономику предметом зависти всего мира». Он подчеркнул, что подобные проекты были немыслимыми до его вступления в должность президента США.

В качестве примера масштабного проекта в сфере энергетики Трамп привел строительство завода по сжиженному природному газу в штате Луизиана. При этом, как отмечает агентство Reuters, проект по строительству предприятия был утвержден еще до того, как Трамп победил на президентских выборах 2016 года.